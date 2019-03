Jeden z nejrychleji tajících ledovců světa se začal nečekaně zvětšovat

Současně je to však podle klimatologa z NASA Joshe Willise zpráva špatná. Podle něj totiž ukazuje, že teplota vody v oceánech je velmi důležitým faktorem pro tání ledovců. A voda v oceánech se lidskou zásluhou otepluje už desítky let, protože devadesát procent tepla zachyceného skleníkovými plyny se dostane do vody.

Voda v zátoce Disko, kde ústí ledovec Jakobshavn do oceánu, je nyní asi o dva stupně Celsia chladnější než před několika lety, popsal výzkum. Krátkodobě je to rozhodně dobrá zpráva – ledovec nebude tát tak rychle, takže se tolik nezvýší hladina oceánů.

Podle řady oslovených vědců, kteří se na tomto výzkumu nepodíleli, dávají její výsledky smysl. Například expert na led Ian Joughin předpověděl, že k této změně dojde, už před sedmi lety. Zdůraznil, že by bylo hrubou chybou odvozovat z těchto výsledků, že by se klimatická změna zpomalila nebo že by se předpovědi klimatologů mýlily. Co se děje, je podle něj „jen dočasný pokles“.