Brazilské město Salvador trpí útoky upírů, jeden muž už zemřel

Brazilští lékaři nyní varují občany, aby nechali očkovat svá domácí zvířata, především psy a aby během noci zavírali okna. V případě pokousání by lidé měli okamžitě ránu vymýt mýdlem a co nejrychleji poté vyhledat lékaře.

Podle expertů spočívá největší problém města Salvador v tom, že je plné starých, často opuštěných domů. Salvador je totiž původním hlavním městem Brazílie, stal se jím už v 16. století, kdy byl založen portugalskými kolonisty. Právě v takových domech se mohou upíři ukrývat přes den – jejich přirozené habitaty v lesích jsou totiž ohrožované a ničené lidmi. I v městech však zjevně nacházejí dostatek potravy, zejména v pouličních psech.

Tato série útoků upírů na lidi není pro Jižní Ameriku nic výjimečného, například roku 2010 bylo přes 500 osob pokousáno v Peru, čtyři děti pak na vzteklinu zemřely.

Co jsou upíři?

Upíři jsou podčeledí netopýrů specializovanou na takzvanou hematofágii – to znamená, že se živí pouze krví teplokrevných zvířat. Příroda jim nedala příliš dobré letecké schopnosti, takže se začali místo lovu hmyzu (jako ostatní netopýři) specializovat na parazitování na velkých savcích. Krev poté, co oběti naříznou kůži ostrými zoubky, nesají, jen ji olizují. Samice dokonce umí přenášet krev v žaludku svým mláďatům. Ve volné přírodě žijí pouze v Jižní a Střední Americe. Díky tomu, že zde lidé začali chovat dobytek, získali upíři spoustu potravy. Mohli se tak rozšířit i do míst, kde dříve neměli dostatek zdrojů potřebných pro život.