Měli hlad, o smrti blízkých se dozvěděli z rádia. I takové jsou příběhy Izraelců unesených Hamásem

Například devítiletý Ohad podle deníku slyšel během zajetí z televize přání k narozeninám od svých příbuzných z Izraele. Spolu s matkou a babičkou se v pátek vrátil domů v první skupině v den začátku zatím čtyřdenního klidu zbraní. Někteří z těch, jimž stráže Hamásu dovolily poslouchat izraelské rádio, se ale během zajetí dozvěděli smutné zprávy. Například Ohadova babička zjistila z rozhlasu, že při útoku Hamásu na Izrael 7. října zabili teroristé Hamásu jejího syna, napsal podle agentury DPA izraelský deník Jediot Achronot.

Jiná rukojmí ale byla po celých sedm týdnů zcela odříznuta od zpráv z domova. Například sedmasedmdesátiletá Hanna Kacirová se až v pátek po propuštění dozvěděla, že její manžel byl při útoku Hamásu zavražděn a její syn je dál držen jako rukojmí.

Jeden z Ohadových příbuzných listu Jediot Achronot podle DPA řekl, že ho velmi uklidnilo, když se dozvěděl, že Hamás nezacházel s jeho rodinou příliš špatně. „Byly ale i dny, kdy nebylo co jíst, a někdy museli čekat i hodinu a půl, než jim bylo dovoleno použít toaletu,“ popsal jiný příbuzný. Někdy dostali zajatí jen pita chléb nebo malou porci rýže. Neměli lehátka ani postele a spali na lavicích či židlích spojených k sobě.

Propuštěná dívka stále jen šeptá

Jedna z rukojmí, které Hamás v neděli propustil, ale nyní bojuje v izraelské nemocnici o život. Čtyřiaosmdesátiletá Alma Avrahamová zřejmě v zajetí v Pásmu Gazy nedostávala potřebné léky, napsal v pondělí server The Times of Israel (ToI).

O víkendu se z Pásma Gazy dostala i třináctiletá Hila Rotemová, jejíž matka zůstává v zajetí. Její strýc Jair v neděli řekl, že obě byly po celou dobu od únosu drženy spolu, než je dva dny před propuštěním únosci rozdělili. Podle strýce tak Hamás porušil dohodu o příměří, v níž se zavázal nerozdělovat matky od dětí, napsal server ToI. Strýc také popsal, že po fyzické stránce je Hila v pořádku, ale stále jen šeptá. Rukojmí v zajetí podle něj totiž musela mluvit jen šeptem.

Deník Ha'arec citoval Vardu Goldsteinovou, jejíž tři vnoučata ve věku sedmnáct, jedenáct a devět let se dostala na svobodu díky dohodě o příměří. V neděli Goldsteinová v televizi popsala, že plakala radostí, když viděla svá vnoučata v dobrém stavu. Děti jí prý řekly, že v zajetí se s nimi zacházelo „víceméně dobře“. Po setkání s babičkou se zajímaly o situaci ve svém kibucu, kde při útoku 7. října Hamás zabil jejich otce a starší sestru. „Kibuc Kfar Aza je silný a do dvou let bude znovu postaven,“ věří Goldsteinová. „Stát Izrael nám to dluží, musí všechny unesené vrátit domů a pomoci nám znovu vybudovat naše obce,“ dodala.