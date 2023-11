Oběťmi letecké havárie v rakouských Alpách jsou zřejmě Češi, oznámila tamní policie

Jednomotorový stroj typu Rockwell Commander 112B podle serveru Aviation Safety Network startoval v Příbrami, mířil na chorvatskou Istrii a měl německou registraci.

Podle bulvárního listu Kronen Zeitung našli záchranáři trosky letadla kolem sobotních 13:30 nedaleko horské chaty na hoře Kasberg v hustě zasněžené oblasti. Web mimo jiné napsal, že krátce před zřícením letadlo v oblasti kličkovalo.

Podle hornorakouské policie se příslušné úřady v pondělí pokusí dostat trosky z hory Kasberg, která se nachází jihozápadně od Lince.

Nevhodná trasa

Letecký expert Christian Klopf pro list Oberösterreichische Nachrichten uvedl, že podle něj byl typ letadla „nevhodný, aby v těchto povětrnostních podmínkách přelétal Alpy“.

„Tento stroj je jen částečně vhodný pro let bez přístrojů, pilot tak nemůže letět nad mraky a musel letět jen podle toho, co viděl,“ řekl Klopf a dodal, že to za daného počasí bylo „extrémně obtížné“. „Sněžilo, foukal silný vítr a byly turbulence,“ dodal odborník, podle kterého je při tomto počasí vhodnější letět přes Rakousko na jih o něco východnější trasou.

Podle Klopfa je možné, že pilot vletěl do jiného horského údolí, než původně chtěl, kvůli špatné viditelnosti už se ale nedokázal otočit.