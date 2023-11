USA bojují s fentanylem. Syntetická droga ničí životy tisíců lidí

Jeden Američan každých pět minut umírá na předávkování syntetickými drogami. Situace je zvlášť vážná v bezdomoveckých komunitách. Jen v Kalifornii – mimo jiné díky přívětivému klimatu – žije na ulici na 170 tisíc lidí. Jejich počet se zvyšuje, přestože místní úřady investují na pomoc s bezdomoveckou krizí miliardy dolarů.

Zneužívání alkoholu a drog, chronické duševní nemoci, dluhy a rodinné problémy jsou směsicí důvodů pro bezdomovectví. „Jde o to, zacházet s každým individuálně, vyslechnout si jejich příběhy a nemít celoplošný přístup ke všem,“ míní vysokoškolský student a zakladatel projektu HomeMore na pomoc bezdomovcům Zac Clark.

Jen pár ulic od slavné radnice San Francisca mají stovky bezdomovců problém nabít si byť i mobil. Třiadvacetiletý Clark proto loni spustil výrobu speciálních batohů. Příští rok jich chce rozdat na patnáct set.

„Je tam solární panel, takže můžeš chytat sluneční svit. Tady je přípojka pro nabíječku. Tam to zapojíš a můžeš svůj telefon nabíjet,“ předvádí Clark svůj batoh.

Mobil znamená kontakt se světem

Bezdomovec Jacob Stout je otcem dvou dětí, které neviděl už pět let. Dny tráví na náměstí před sanfranciskou radnicí. Batoh s baterií, který přijde na 100 dolarů, si chválí.

„Když jste bez domova, tak můžete přijít o kontakt s realitou. Jste izolovaní od lidí. Nemáte zdroj elektřiny například pro mobil. Tímhle můžete udržovat kontakty i přes sociální média s rodinou, přáteli nebo různými podpůrnými sociálními skupinami,“ řekl Stout.

Sám propadl závislosti na metamfetaminu. Všechny před ním varuje. Zvlášť před fentanylem, který také jednou vyzkoušel. „Dal jsem si to a bylo to tak zvláštní. A potom už jsem se jen probudil na batohu. Opravdu věřím, že Bůh mi zachránil život, protože to může zabít. Jedna dávka může zabít,“ varuje Stout.

V Americe žije bez domova téměř 600 tisíc lidí. San Francisco patří mezi deset měst s největším počtem drogových úmrtí v čele s Baltimorem a Filadelfií. Jaký recept najít pro skoncování této americké tragédie, je jedním z hlavních témat předvolební prezidentské debaty.