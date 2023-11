Bývalý šéf OpenAI míří do Microsoftu, stovky zaměstnanců chtějí protestovat proti novému vedení

Odvolaný šéf společnosti OpenAI Sam Altman a bývalý šéf správní rady firmy Greg Brockman přecházejí do softwarové společnosti Microsoft. Na síti X to oznámil jeho šéf Satya Nadella. Altman a Brockman v Microsoftu povedou tým pro výzkum pokročilé umělé inteligence (AI). Zhruba 500 zaměstnanců OpenAI současně pohrozilo odchodem, pokud všichni současní členové správní rady nerezignují a Altman se nevrátí do čela podniku.