Německé restaurace budou muset po konci úlev zdražit. Tisícům podniků hrozí zánik

„Když zvýšíme ceny, lidé si budou stěžovat a dávat nám špatné recenze. Co bychom tedy měli dělat? Prostě zavřít a dělat něco jiného, nebo zvýšit ceny a jít dál. To je na zváženou,“ míní majitel Omar Ben Hammou.

Většina restauratérů už má jasno v tom ohledu, že zdražování je nevyhnutelné. „Při každoroční aktualizaci jídelníčku plánujeme navýšit ceny jídla o dvacet procent. A samozřejmě musíme kompenzovat rostoucí mzdové náklady. V dnešní době se musíte také postarat o to, abyste si zaměstnance nějakým způsobem udrželi,“ říká manažerka další berlínské restaurace Christin Kaminská.

Majitel restaurace v Mnichově Steffen Marx už hosty na vyšší ceny připravuje. Vedle stávajících cen uvádí ty, které budou platit od příštího roku. „Do budoucna je samozřejmě jasné, že pokud se nám zvýší DPH na jídlo v restauraci, pak samozřejmě musíme část z toho přenést na veřejnost, na hosty,“ konstatoval Marx.

Dopady pandemie

Restaurace si následky koronavirové krize podle jejich svazu stále nesou s sebou. Buď splácejí úvěry, které si během této doby musely vzít, nebo je čekají investice, které kvůli pandemii odkládaly.

„Provedli jsme průzkum, podle kterého dvanáct tisíc podniků uvedlo, že by to vzdaly, že by zavřely, protože nevidí žádnou perspektivu,“ upozorňuje Ingrid Hartgesová ze Svazu restaurací a hotelů DEHOGA.

Spolkové ministerstvo financí ale daňové úlevy pro restaurace prodlužovat odmítá. Státní kasu totiž každoročně stojí více než tři miliardy eur.