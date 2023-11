Ukrajinky prchají před válkou, zájem o náhradní mateřství ale v zemi trvá. Kliniky lákají cizinky

Firma BioTexCom poskytuje služby náhradního mateřství v přepočtu za milion až milion šest set tisíc korun –⁠ záleží na počtu pokusů. Byznys výrazně poznamenal odchod ukrajinských žen do zahraničí. „Nabízíme jim už 26 nebo 27 tisíc dolarů, ale přesto se s nedostatkem potýkají všechny kliniky. Na druhou stranu jsme začali dávat inzeráty a hlásí se nám náhradní matky ze všech zemí světa,“ říká majitel firmy Albert Točilovskij.

„Hnací motor ukrajinské ekonomiky“

Ukrajina ovládá v náhradním mateřství téměř čtvrtinu světového trhu, přestože její populace je menší než jedno procento. Pro zemi to znamená nezanedbatelný zdroj valut. „Možná to bude znít příliš odvážně. Náhradní matky z ciziny by se mohly stát hnacím motorem ukrajinské ekonomiky,“ míní Točilovskij.

Firma teď řeší legální rovinu matek z ciziny, takže ukrajinské ženy zatím převažují. Se zahraničními rodiči jsou některé náhradní matky stále v kontaktu. „Kdybyste viděli, s jakou něhou berou rodiče své děti do náruče. Kolik je tam emocí, slz. A ty chápeš, že jsi tomu trochu přispěla. Navíc žena s průměrným platem si na Ukrajině tolik peněz nevydělá,“ poznamenala Olga.

Sama se rozhodla, že se náhradní matkou stane potřetí, aby doplatila zbylé dluhy. Víckrát už to ukrajinská legislativa neumožňuje.