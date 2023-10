Ukrajina dostala přes milion íránských nábojů zabavených Američany. Zbraně mají následovat

Washington musel najít legální cestu, jak zabavenou munici Ukrajincům předat. OSN totiž vyžaduje, aby zabavené zbraně byly zničeny nebo uskladněny. Ministerstvo spravedlnosti už zažádalo o propadnutí vlastnictví pašovaného vojenského materiálu. Podobně bude zřejmě postupovat také při dalších dodávkách, které by měly zahrnovat hlavně střelné zbraně.

Vojenský náklad americké námořnictvo zpravidla zajišťuje na malých rybářských lodích plujících přes Ománský záliv pod neoznačenou vlajkou. Íránci zbraně nelegálně prodávají povstalcům v Jemenu, kde už devět let zuří občanská válka.

Tenčící se zásoby munice

Ukrajinci žádají západní spojence hlavně o systémy protivzdušné obrany a rakety s dlouhým doletem, ale právě munice na ukrajinském bojišti patří ke spotřebním materiálům.

Zásoby v armádních skladech západních zemí se ovšem vyprazdňují. „Dáváme Ukrajině zbrojní systémy, což je skvělé, a munici, ale sami nemáme plné sklady. Už rozdávat jsme začali z poloprázdných nebo téměř prázdných skladů, takže teď už je vidět na dno,“ přiznal předseda Vojenského výboru NATO Rob Bauer.

Společně se zbrojaři by země podle admirála Bauera měly pracovat na zvýšení produkce. Nedostatek munice by se navíc mohl negativně propsat do postupu v současné ukrajinské protiofenzivě.

„Zejména tam, kde bude chybět dělostřelecká munice, což je asi ten nejožehavější problém, tak schopnosti (Ukrajinců) v útočných operacích budou výrazně omezeny. Ukrajinská armáda nemá tu výhodu, kterou by měly armády NATO, to jest výraznou leteckou převahu, tady je to spíš naopak. Takže Ukrajinci musí v té palebné podpoře spoléhat mnohem víc na dělostřelectvo,“ vysvětluje politický geograf Jan Kofroň z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.