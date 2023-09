Ázerbájdžánská armáda zatkla bývalého velitele arménských separatistů

Z Náhorního Karabachu podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) odešlo skoro devadesát tisíc etnických Arménů poté, co ázerbájdžánské jednotky minulý týden provedly v této oblasti krátkou vojenskou operaci s cílem převzít nad ní kontrolu. Karabašské úřady následně kapitulovaly.

Varování před návštěvou

Ministerstvo zahraničí varovalo Čechy kvůli eskalaci napětí před cestami do oblastí u hranice Arménie a Ázerbájdžánu a do Náhorního Karabachu. V některých částech Arménie podle úřadu hrozí riziko zhoršení bezpečnostní situace, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Ministerstvo to uvedlo na webu.

Ministerstvo varuje před cestami do částí provincií Tavuš, Gegharkunik, Ararat, Vajoc Dzor a do celé provincie Sjunik.

„Je nutné dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti všech hranic mezi Arménií a Ázerbájdžánem, vyhýbat se cestám v blízkosti konfliktní zóny a linie dotyku Náhorního Karabachu. Poblíž hranic s Ázerbájdžánem je průjezd rizikový. Pokud je cesta nezbytná, je nutné se držet asi deset až 15 kilometrů od hranic,“ uvedl resort.