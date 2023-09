Válka nahnala některé Ukrajinky do dolů. Horníci museli odejít bojovat s Rusy

Ukrajinky vykonávají 370 metrů pod zemí technické profese. Fyzicky náročné činnosti jsou dále určeny pouze mužům. Třeba hornice Káťa své nové zaměstnání nevnímá jako něco neobvyklého, protože v dolech pracují téměř všichni muži z její rodiny. Na místo hornice nastoupila po rodičovské dovolené se dvěma dětmi. „Jenom mačkám čudlíky,“ popisuje žena.

Do dolu Káťu přivedl manžel, který na šachtě také pracuje. Často se sejdou na společné směně. „Ovládám stroje, vedle kterých jsou lidé. Není to legrace. Musím dávat pozor na to, co dělám,“ konstatovala Káťa.

Energetická bezpečnost Ukrajiny v ohrožení

Důlní společnost zaměstnává na čtyři tisíce lidí. Když mužům začaly přicházet povolávací rozkazy, byla ohrožena těžba černého uhlí a tím i energetická bezpečnost země. „Tisícovka našich zaměstnanců dnes bojuje na frontě. V našem důlním podniku to zapříčinilo citelný nedostatek pracovníků,“ uvedl ředitel důlní společnosti Vasil.

Bezpečnost na jednom z úseků má na starosti hornice Lena. Matka tří dětí byla před rokem drobnou podnikatelkou. Když manžel, horník, odešel do války, nastoupila místo něj. „Horník, to je podle mě mužská profese. Je to fyzicky těžká práce. My jsme teď tady, abychom jim pomohly. Myslím si, že ženy jinak na šachtu nepatří,“ hodnotí situaci Lena.

Pod zem už fárá 113 žen. Dřív byly úřednicemi, barmankami, nebo třeba vychovatelkami dětí jako dvacetiletá Karina, která plánovala, že hornicí bude jen krátce, aby pomohla své zemi. Práce se jí ale zalíbila a na odchod teď nemyslí. „Snažím se porozumět hornickému povolání. Ráda bych se v této profesi dále zdokonalovala,“ říká Karina.