Karel III. promluvil jako první britský král ve francouzském senátu. Varoval před hrozbou oteplování

Sdílená kulturní historie

V závěru své patnáctiminutové řeči britský král zdůraznil, že „v jádru všech společných snah“ obou zemí musí být mladí lidé, a připomněl kulturní historii, kterou obě země sdílejí. „Naši umělci ze sebe stále navzájem čerpají inspiraci. Od nezapomenutelných vyobrazení londýnské mlhy Claudea Moneta po současné digitální malby proměňující se krajiny v Normandii Davida Hockneyho,“ připomněl Karel III.

V senátu hovořil jako vůbec první britský král. „Má to velkou symboliku. Byl to hodně politický projev, který měl dvě zásadní roviny. První byla spolupráce Velké Británie a Francie. Srdečná dohoda má navázat na dohodu z roku 1904, která ukončila do určité míry nepřátelství mezi Velkou Británií a Francií. Co bylo ale zajímavé, tak mluvil hodně o Ukrajině, o tom, aby se mezinárodní společenství spojilo a Ukrajině pomohlo. Považuje to za prioritu současného západního světa,“ uvedl zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

Druhá oblast, na kterou se Karel III. zaměřil, tedy ekologie, je královi hodně blízká, připomněl Šmíd. „Ten projev byl velmi zajímavý a sklidil velký aplaus. Přímý pohled na ekologii je něco, co ze strany žádného monarchy nezaznělo na půdě senátu, a bylo to něco výjimečného,“ hodnotí zpravodaj.

S francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem se již britský královský pár setkal, další neformální schůzka v Elysejském paláci je však naplánovaná i na čtvrtek po návštěvě katedrály Notre-Dame a vládního kulatého stolu k financování ochrany klimatu a biodiverzitě.