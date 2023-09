Evropská komise navrhuje jednotný unijní průkaz pro zdravotně postižené

Zdravotně postižení občané ve všech zemích Evropské unie by měli mít nově k dispozici jednotný Evropský průkaz osob se zdravotním postižením. Průkaz by měl usnadnit život handicapovaným lidem zejména při cestování a v dopravě, ale i při sportu nebo trávení volného času. Navrhla to ve středu Evropská komise.