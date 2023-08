Rusko čekají místní volby. Režim vyšachoval demokraty, volit budou i anektovaná území na Ukrajině

V kanceláři moskevského starosty sedí od roku 2010 nepřerušeně oddaný stoupenec Kremlu Sergej Sobjanin. Šance, že ho někdo v září porazí, je minimální. „Tady nejde o politiku. Je to poděkování tomuto člověku za to, co dělal s Moskvou. Že ji změnil ve skvělé město,“ říká analytik Michail Mamontov z Všeruského centra pro výzkum veřejného mínění.

Jednotné Rusko je výrazným favoritem místních voleb i v ostatních ruských regionech. Preference čtyř dalších parlamentních stran nepřesahují desetiprocentní hranici. „Je to jev, který se nazývá konsolidace okolo vůdce a vlajky. Jednotné Rusko je stranou prezidenta, takže vysoký ukazatel podpory prezidenta odpovídá podpoře Jednotného Ruska,“ vysvětluje Mamontov.

Podle jednoho z nejuznávanějších ruských politologů Igora Mintusova je dopředu jasné, že vítězem voleb bude Jednotné Rusko. „Je mylné si myslet, že všechny volby tady budou zfalšované. Samozřejmě, že ne. Já se domnívám, že se to týká konkrétně jenom těch, které jsou pro Kreml velmi důležité,“ míní Mintusov, který působí v Evropské asociaci politických konzultantů.