Americký soud pošle na smrt střelce, který vraždil Židy v synagoze v Pittsburghu

K trestu smrti byl odsouzen muž, který zaútočil v říjnu 2018 na synagogu v americkém Pittsburghu a zastřelil jedenáct lidí. Bývalého řidiče kamionu Roberta Bowerse motivovala nenávist vůči Židům. Dvanáctičlenná porota padesátiletého muže už v polovině června uznala vinným ve všech 63 bodech obžaloby. O rozhodnutí soudu informoval deník The New York Times (NYT). Podle listu je to první rozsudek smrti v době prezidentství demokrata Joea Bidena.