Při požáru v domově pro seniory v Miláně zemřelo šest lidí a nejméně 68 utrpělo zranění

Požár se podle serveru listu Corriere della Sera rozšířil z jednoho z pokojů. Dvě ženy ve věku 56 a 87 let uhořely a další čtyři lidé, 73letý muž a tři ženy ve věku 75, 85 a 84 let, zemřeli poté, co se nadýchali kouře.

Mluvčí hasičů Luca Capri agentuře Reuters sdělil, že požár byl uhašen a jeho příčina se vyšetřuje. Tři lidé byli podle něj hospitalizováni v kritickém stavu, dalších patnáct s vážnými, ale ne život ohrožujícími zraněními, a asi 50 osob s lehkými zraněními. Italská média dříve informovala o 81 zraněných.

Na místo dorazil milánský starosta Giuseppe Sala. Novinářům řekl, že se požár podařilo uhasit rychle, ale mnoho lidí se nadýchalo toxických zplodin hoření. Podle prvních zjištění plameny zasáhly část prvního patra, uvnitř budovy v době neštěstí bylo 173 lidí.

Okolnosti požáru milánská policie vyšetřuje a ulice před domovem pro seniory, který se nachází na jihovýchodě města, byla pro dopravu uzavřena.