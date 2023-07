Cesta domů po obřích pytlech s pískem. Vesnici na Jávě pohlcuje moře, část obyvatel přesto zůstává

Jáva je se 145 miliony obyvatel nejlidnatějším ostrovem na světě. Vědci tvrdí, že jeho nemalou část do několika let pohltí moře. Proto indonéská vláda už před rokem a půl rozhodla o kontroverzním plánu přemístit hlavní město do džungle na východě Bornea. Lidé žijící mimo Jakartu ve vesnicích podél pobřeží si ale stěžují, že na ně vláda zapomněla. Někteří se kvůli nedostatku financí nemohou přestěhovat a dál musí bojovat se stoupající hladinou moře.