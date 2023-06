Kyjev i Charkov hlásí ruské noční útoky

Spekulace o zahájení protiofenzivy

O zahájení očekávané ukrajinské protiofenzivy a odražení její první vlny ruské ministerstvo obrany informovalo už v noci na pondělí. Rusové tvrdí, že začala v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny.

O zintenzivnění dělostřelecké palby obránců napsal i deník The New York Times. „Ruská verze nemusí být nepravdivá, na druhou stranu ji experti berou se značnou rezervou. A to i z toho důvodu, že je zcela patrné, že ruské straně tečou nervy – a to jak vojákům, tak vedení,“ poznamenal zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

Kyjev zprávy o zahájení velkého protiútoku popřel a uvedl, že se Moskva svými tvrzeními snaží odvést pozornost od bojů v oblasti východoukrajinského Bachmutu, kde podle něho ruské síly zaznamenávají neúspěchy. Náměstkyně ministra obrany Hanna Maliarová pouze sdělila, že ukrajinské síly v pondělí uskutečnily útočné operace podél východní fronty a na některých místech se jim podařil mírný postup.

Tvrzení Ruska ani Ukrajiny, která už více než 15 měsíců čelí ruské agresi, není možné nezávisle ověřit.