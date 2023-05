„Recyklace“ předmětů z dřívějších korunovací i farmaření na venkově. Karel III. prosazuje ekologii

V maličké velšské vesničce Myddfai nemají poštu, školu, ani hospodu. V úhledných domečcích mezi malebnými kopci žije pouze padesátka lidí. Přesto právě tady mohou říct, že mají něco unikátního – významného souseda. Právě Myddfai je totiž místem, které si zamiloval a kde často přebývá král Karel III.

A rozhodně ne v paláci. Místo něj zde jsou čtyři vesnické domky a stodola – a hlavně zemědělské pozemky v okolí. Nejoblíbenější bydlení bývalého velšského prince a současného krále. Ideální místo údajně hledal po celém Walesu čtyři desítky let.

A soused to není ledajaký. O vesnici se stará. Pomáhal třeba s otevřením komunitního centra, aby se místní měli kde scházet. „Je to velmi dobrý soused, jako princ z Walesu i jako král. Takže jsme velmi rádi, že je součástí naší komunity, když je zde,“ pochvaluje si obyvatel vesničky Hugh Davies.

Řád od královny a malé pukrle

Valerie Wood-Gaigerová zase ukazuje řád, který dostala od bývalé královny. A ani ona na současného krále nedá dopustit a popisuje, jak monarcha chodí do zdejšího kostela. „Naposledy, když tady byl, jsem udělala malé pukrle. Protože to bylo poprvé, co sem přišel ne jako princ, ale už byl králem,“ vypraví seniorka.

Právě toto místo ve Walesu je jako stvořené pro velkou Karlovu vášeň, kterou je ekologie. Nejen že sám pěstuje biopotraviny, ale ekologické farmaření a udržitelný rozvoj si předsevzal jako celoživotní poslání.

A prosazuje ho po celém světě. Podporuje projekty ekologických aktivistů a politické vůdce kritizuje, že o klimatických změnách jen mluví, ale nedělají dost. To vše prý dělá pro budoucnost naši i našich dětí.