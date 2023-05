České dráhy se zapojily do kritiky stavu slovenských železnic. Části elektrotechniky jsou staré až 70 let

Špatný stav slovenských železnic dokládají tři faktory. Prvním je zastaralost infrastruktury. „Koleje, pokud se správně udržují, by měly průměrně vydržet třicet let. Pak má následovat oprava minimálně povrchové části. Nicméně průměrné stáří slovenských kolejí je něco kolem 45 let. Řada částí elektrotechniky je stará bez jakékoliv zásadnější opravy šedesát až sedmdesát let. A zhruba 350 mostů napříč Slovenskem má více než sto let,“ konstatoval Šilhan.

Druhým faktorem nevyhovujícího stavu je podmáčený povrch. „Je způsoben pravděpodobně špatným technickým odvodem vody a v některých částech může způsobovat i propad kolejnice,“ přidal Šilhan. Třetím zásadním problémem jsou odlišné rozchody kolejí, tedy špatná geometrie na řadě míst v zemi.

Železniční společnost Slovensko uvedla, že na to, aby vyhověla požadavkům, by letos potřebovala o 33 milionů eur navíc, a to pouze na nutné opravy. „Slovenské odbory mluví i o tom, že jen dlužná částka na prodlení oprav v tuto chvíli tvoří 800 milionů eur, tedy osmnáct miliard korun. Slovenský národní dopravce bude žádat po ministerstvu dopravy, aby na opravu a modernizaci tratí šlo co největší množství peněz,“ uzavřel Šilhan.