Izraelská společnost je jako mozaika a spory o justiční reformu podrývají její rovnováhu, myslí si blízkovýchodní zpravodaj Borek

Izraelci v posledních týdnech opakovaně vycházejí do ulic a protestují proti soudní reformě, kterou navrhuje vláda. Podle Borka je to téma, které po dlouhé době zaktivizovalo sekulární levicové voliče, mění ale uvažování i dalších skupin. „Nenazýval bych to barvotiskovými kategoriemi dobro-zlo, demokracie-diktatura, ale spor o charakter státu to je. V tom sporu, někde uprostřed v epicentru, je ta soudní reforma, ale samozřejmě těch témat, která se na to nabalují, je více,“ říká Borek.

Proti justiční reformě se vyjádřily i některé země, mezi nimi Spojené státy, který jsou významným spojencem Izraele. „To, že v zahraničí vlivné kruhy, na kterých Izrael závisí, z velké části věří spíše tomu ideově vypjatému rámci, že ta reforma je nebezpečná, je pro pravicovou vládu faktem, který je potenciálně likvidační,“ vysvětlil Borek. Události posledních měsíců podle Borka otřásly jedním z pilířů, na kterých stojí izraelská společnost, a to bezpečnostními složkami. „Dlouho fungovalo to, že se Izraelci (…) shodovali na tom, že armáda a zpravodajské služby jsou to správné. Teď vidíme to, že záložáci odmítají na protest proti reformě službu, to je velice nebezpečné.“

