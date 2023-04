Líté boje o Bachmut pokračují. Ruská armáda zlepšila spolupráci s wagnerovci

Ukrajinská armáda dle hlášení britské vojenské rozvědky stále drží západní část Bachmutu, ale během posledních 48 hodin byla vystavena velmi intenzivní dělostřelecké palbě. „Wagnerova skupina pokračuje v klíčovém postupu skrze střed města, zatímco armáda prostřednictvím vzdušných sil jistí severní a jižní křídlo,“ oznámili Britové ve svém pravidelném hlášebí o situaci na Ukrajině.

V podobném duchu hovořil v rozhovoru pro Českou televizi také Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR.

„Je zcela evidentní, že Rusové obchází Bachmut ze severu i z jihu. Jsou de facto pány nad situací na většině území kolem města. Ukrajinci by měli zvážit, do jaké míry ho má smysl ještě bránit. Je to dilema, které musí vyřešit, ale podle mě Bachmut v současnosti ztrácí význam, který měl v minulosti,“ řekl Šedivý, jenž mimo jiné připomněl fakt, že značnou část wagnerovců tvoří naverbovaní vězni.