Soudní proces přináší Trumpovi popularitu, podle expertů by mu v primárkách mohl pomoct

Soud by se neměl zajímat o to, že Trumpa čekají primární volby, průběh procesu by to nemělo ovlivnit, myslí si americká zpravodajka Deníku N Jana Ciglerová. „Pokud všechno půjde tak, jak se zdá, tak soud může trvat rok, rok a půl, což je doba, která zbývá do prezidentských voleb v roce 2024. Zatím se zdá, že Donaldu Trumpovi obžaloba pomáhá, posílil svou pozici ve straně, vybírá rekordní částky. Mohl by být republikánským kandidátem na prezidenta. Jestli dokáže přesvědčit celou zemi, to je velká otázka a je to spíš méně pravděpodobné.“

„Přízeň amerického voliče je velmi nestálá,“ říká k tomu amerikanista Jakub Lepš. Na Trumpův úspěch bude podle něj mít vliv řada faktorů. Jedním z nich je, jestli jeho vnitrostranický vyzyvatel Ron DeSantis bude kandidovat, čímž na sebe strhne pozornost médií. Ta se teď ale soustředí na bývalého prezidenta a jeho kauzu.

Podle redaktora Hospodářských novin Daniela Anýže ukazuje současná popularita, že Trump má stále dostatečně velké tvrdé jádro voličů. „Průzkumy mu dávají 30 až 40 procent republikánské základny, což by mu stačilo na vítězství v primárkách, a tito lidé to berou jako čistě politický útok.“