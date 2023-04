Jednou za třicet let se setkají v Jeruzalémě. Věřící naráz slaví Ramadán, Pesach i Velikonoce, svátky doprovází napětí

Zmínil, že v tuto chvíli se nacházíme v polovině Ramadánu, který začal zhruba před čtrnácti dny, „což je vždy velice kritické období kdekoliv na Blízkém východě.“ Do toho přicházejí navíc další dva svátky, které se potkávají častěji – židovský Pesach a křesťanské Velikonoce. „To všechno se koncentruje do úzkých uliček Jeruzaléma.“

„Jednou zhruba za tři desítky let se stane to, že se tři kalendáře, které se běžně pohybují proti sobě – jeden je lunární, další lunisolární a další běžný křesťanský – sejdou v momentu, kdy tato náboženství, která si kladou určité nároky na Jeruzalém, mají své nejdůležitější svátky,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 reportér a bývalý blízkovýchodní zpravodaj ČT Jakub Szántó.

Intenzivní modlitby i nervozita

„Ramadán je svatý měsíc. Je věnovaný intenzivnějším modlitbám, lidé zažívají daleko větší náboženský zápal, i lidé kteří běžně takoví nejsou,“ dodal Szántó. „Nikdo nejí od úsvitu do soumraku, což znamená, že je tam velké množství lidí, kteří jsou nervózní, protože hladovějí, ten režim je poměrně složitý – někteří lékaři říkají, že to je dobře, někteří, že ne, ale v každém případě po celém muslimském světě narůstá množství lidí, kteří například nabourají nebo dochází k nějakým střetům. Je to období, kdy mají všichni napnuté nervy.“

Podobně se v pořadu Horizont ČT24 vyjádřil i bývalý velvyslanec v Izraeli Michael Žantovský, podle kterého se podobné střety opakují. „Je to zvláště vypjaté, pokud dojde k překrytí svátků Pesach a Ramadánu – náboženská horlivost spojená s hladověním a náboženskou rétorikou vede k projevům psychické vypjatosti,“ uvedl s tím, že je otázkou, jestli se podaří udržet napětí ve snesitelné míře, nebo jestli propukne ve střety se smrtelnými následky.

Ramadán navzdory tomu, že je obdobím půstu, bývá nazýván také měsícem radosti, štědrosti a společné modlitby. V něm má ústřední pozici jeruzalémská mešita al-Aksá – místo, odkud měl vykonat zázračnou pouť do nebe prorok Mohamed.

„Bůh ustanovil mešitu al-Aksá jako třetí, kam by měli věřící poutníci zavítat. Zmiňuje se o tom ve svatém Koránu,“ vysvětluje představený mešity Omar Kisuání. Každá intervence, například vstup nezvaných jinověrců na Chrámovou horu, je zvenčí vyznavači islámu považována za svatokrádežnou, a to především v postním měsíci.