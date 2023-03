„Ztělesňujete svobodnou Gruzii.“ Demonstranti v Tbilisi získali podporu prezidentky

„Je to ruský zákon, všichni to víme. Zavedli ho v Rusku, zavedli ho v Bělorusku a my nechceme být součástí bývalého Sovětského svazu. Chceme být součástí Evropské unie, chceme být prozápadní,“ nechal se slyšet demonstrant Boris Gogolava.

Rustaveliho třídu před parlamentem zablokovali demonstranti s vlajkami Gruzie a Evropské unie. Protest se odehrává v klidu a účastní se ho také studenti a ženské spolky, vylíčil zpravodaj ruské státní agentury TASS. Asi tisícovka žen v gruzínské metropoli protestuje s transparenty „Stop Rusku“ a s hesly proti „totalitní kontrole“.

Sporný zákon v úterý vládní většina v parlamentu schválila v prvním čtení. Navrhovaná norma by vyžadovala, aby se organizace s více než dvaceti procenty svých finančních prostředků ze zahraničí registrovaly jako „zahraniční agenti“ a podrobily se kontrole ministerstva spravedlnosti. Jinak by jim hrozily vysoké pokuty.

Kritici pokládají zákon o zahraničních agentech za posun zakavkazské republiky k autoritářskému režimu po vzoru Ruska, kde obdobný zákon platí od roku 2012. Gruzínská prezidentka Zurabišviliová jej slíbila vetovat, protože podle ní ohrožuje naděje země na vstup do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Ale vládní většina by její veto mohla přehlasovat.