Přesun, klášter, Rakousko. Wojtyla podle polské televize věděl o zneužívání dětí kněžími

Papež Jan Pavel II. v dobách, kdy býval krakovským arcibiskupem, věděl o tom, že několik jemu podřízených kněží zneužívalo děti, a jejich činy se snažil zatajovat. Tyto informace přinesla v reportáži odvysílané v pondělí večer polská zpravodajská televize TVN24. Hovoří se v ní o třech kněžích, které Karol Wojtyla, pozdější svatý Jan Pavel II., v 70. letech přesouval mezi farnostmi, poslal do kláštera nebo do Rakouska poté, co byli obviněni ze zneužívání dětí.