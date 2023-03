V Izraeli protestovaly proti soudní reformě desetitisíce lidí. Demonstrace trvají už devět týdnů

Odpůrci vlády premiéra Benjamina Netanjahua vycházejí už devět týdnů do ulic, aby vyjádřili nesouhlas s návrhem reformy soudnictví. Ta výrazně omezuje kontrolní pravomoci nejvyššího soudu a upevňuje politickou kontrolu nad jmenováním soudců. Kritici upozorňují, že změny fungování nejvyššího soudu by byly výhodné i pro samotného premiéra, který čelí obžalobě z korupce.

Izraelská společnost Crowd Solutions uvedla, že na hlavním protestním pochodu v Tel Avivu se shromáždilo asi 160 tisíc lidí, zatímco tisíce dalších vyšly do ulic v dalších izraelských městech. Podle dřívějších informací The Times of Israel byly demonstrace v sobotu plánované na 95 místech po celé zemi.