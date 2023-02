Lži v éteru, výsměch v soukromí. Moderátoři Fox News propagovali Trumpovy hoaxy, přiznal Murdoch

Mediální magnát, jehož jmění odhaduje časopis Forbes na 14,9 miliardy dolarů (přes 315 miliard korun), je považován za jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších lidí na světě. Mediální mogul bývá často kritizován za své praktiky, jako je například vměšování se do politiky, ovlivňování redakčního obsahu svých médií či brzké vypouštění často nepodložených zpráv. „Rupert Murdoch je nejnebezpečnější muž na světě,“ uvedl na adresu magnáta jeho rival a vlastník CNN Ted Turner.

Rupert Murdoch se narodil 11. března 1931 v australském Melbourne. Jeho otcem byl sir Keith Murdoch, novinář a vlastník australského listu Adelaide News, matkou filantropka Elizabeth Murdochová. Během studií se Rupert Murdoch přestěhoval do Velké Británie, kde v roce 1953 vystudoval filozofii a ekonomii na Oxfordské univerzitě.

Do světa médií vstoupil Murdoch ve 22 letech, kdy se po smrti svého otce vrátil do Austrálie a převzal list Adelaide News. Po akvizicích několika dalších australských deníků jako The Mirror, The Daily Telegraph se stal jednou z nejvýznamnějších osobností na australském mediálním jevišti. Poté se rozhodl svou mediální říši rozšířit za hranice.

V roce 1968 získal britský deník News of the World a následující rok bulvár The Sun, který se stal nejvýdělečnějším listem ve Spojeném království. V 70. letech se přestěhoval do New Yorku, kde zachránil umírající list New York Post. Po získání amerického občanství v roce 1985 přibyly do Murdochova mediálního konglomerátu společnost 21st Century Fox. Jeho mediální říše byla od roku 1979 známá pod názvem News Corporation.

„Monopol je odporná věc do té doby, než ho máte,“ popisoval Murdoch svůj postoj k monopolizaci trhu, za což byl mnohokrát kritizován.

Murdoch je výkonným předsedou mediální společnosti News Corporation. V současnosti se NewsCorp skládá ze stovek mediálních společností po celém světě, například vydavatelství Dow&Jones (od roku 2007), které vlastní list Wall Street Journal, New York Post nebo knižní vydavatelství HarperCollins. Britská divize (News UK) zahrnuje listy jako The Sun, The Times či Daily Mail.

News Corporation je konglomerát, pod který spadají všechny Murdochovy akvizice v mediálním světě. V roce 2013 se společnost rozdělila na dvě společnosti – NewsCorp, která zaštiťuje Murdochova tisková média, a 21st Century Fox, pod kterou spadají televizní (televize Fox) a filmová studia (20th Century Fox). Část společnost 21st Century Fox byla odkoupena korporací Disney v roce 2019. Nyní se Murdochovo impérium skládá z NewsCorpu (2013) a nově vzniklé Fox Corporation (2019).

NewsCorp řídí Murdoch pomocí rodinného trustu. Po dlouhou dobu byl v čele svých společností sám Rupert, ale postupně se vedení vzdává ve prospěch svých synů Jamese a Lachlana , například mladší James se v roce 2015 stal výkonným ředitelem 21st Century Fox do roku 2019, kdy byla společnost odkoupena Disney.

Murdoch je kritikem bezplatného přístupu sociálních sítí k novinkám. „Lidé čtou novinky na internetu zadarmo, to se musí změnit,“ kritizoval Murdoch to, že na sociálních sítích a obecně na internetu si lidé mohou novinky přečíst zadarmo. Terčem jeho kritiky byl například Facebook.

Murdoch podporoval a udržoval vztah s řadou politiků jako Margaret Thatcherová, Tony Blair, Ronald Reagan či rodina Bushových. Považuje se za republikána a konzervativce. Jeho televizní stanice Fox News bývá kritizována za zaujatost a politickou polarizaci. Murdoch toto odmítá. „Vyzývám každého, aby mi ukázal příklad zaujatosti kanálu Fox News,“ uvedl na obranu jeho stanice.

V roce 2011 Murdochovým impériem zatřásl skandál kolem britského bulvárního listu News of the World. Ukázalo se, že jeho novináři odposlouchávali hlasovou schránku unesené a později zavražděné dívky. Nakonec vyšlo najevo, že nedělník tuto praxi využíval už od roku 2003. Aféra vedla po 168 letech k zániku listu News of the World a k zatčení mnoha novinářů. Odškodnění postižených lidí stálo Murdocha miliony. Sám magnát, označil aféru za fiasko, tvrdil ale, že o odposleších nevěděl. V souvislosti s událostmi se ale nakonec vzdal plánů na převzetí britské satelitní televize BSkyB.

Od roku 2016 je jeho manželkou (celkově již čtvrtou) bývalá topmodelka Jerry Hallová, někdejší partnerka frontmana kapely Rolling Stones Micka Jaggera. Z třetího manželství s Wendi Dengovou, která pochází z Číny, má Murdoch dvě dcery – Grace a Chloe. Matkou nejstarší dcery Prudence je první manželka Patricia Bookerová, syny Lachlana, Jamese a dceru Elisabeth má s britskou novinářkou Annou Torvovou.

