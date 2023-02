V USA se přou o výuku dějin Afroameričanů

Spojené státy stále víc rozděluje pohled na to, jak má vypadat výuka o dějinách Afroameričanů, a to zvlášť ve vztahu k otroctví, segregaci a diskriminaci. Zatímco převážně demokratické státy vyžadují ve školách povinně lekce o dějinách obyvatel jiné než bílé barvy pleti, republikánští guvernéři volí jiný přístup. Chtějí omezit témata, o nichž by vyučující měli mluvit.