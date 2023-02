Německo bylo váhavcem, teď patří k zemím podporujícím Ukrajinu nejvíce. Muselo překročit stín minulosti

Ještě loni v půlce února varoval spolkový kancléř před eskalací konfliktu – v Moskvě, během setkání s Vladimirem Putinem. Válka pak Německo zaskočila.

Třetí den po ruské invazi kancléř vystoupil se zásadním projevem. „24. únor 2022 je epochální změnou v dějinách našeho kontinentu. A to znamená, že svět po ní už nebude stejný jako svět před ní,“ řekl tehdy Scholz.

Padla německá doktrína – desítky let dodržovaná – a to žádné zbraně do válečných konfliktů. Loni v lednu ještě nabízelo Německo Ukrajincům pět tisíc přileb jako vojenskou pomoc. Pak už protitankové střely, na konci jara i těžké zbraně. Německo se postupně měnilo. Muselo. Bylo plně závislé na ruském plynu.

Exploze z konce září na dně Baltského moře poškodily oba plynovody Nord Stream. Sabotáž se vyšetřuje, závěry zatím nejsou veřejné. Německo rychle vystavělo několik plovoucích terminálů na zkapalněný plyn. Z obavy před energetickou krizí dokonce prodloužilo provoz svých posledních tří jaderných elektráren – ale jen dočasně.

„V platnosti zůstane to, co jsme rozhodli už dříve, tedy postupné ukončení jaderné energetiky v Německu. 15. dubna budou jaderné elektrárny v Německu odstaveny,“ prohlásil německý kancléř loni v říjnu.

Stav německé armády

Německo nainvestuje sto miliard eur do armády, která není v dobrém stavu. Po dlouhém váhání pošle Berlín na Ukrajinu i své nejmodernější bitevní tanky Leopard.

„Nikdy jsem se netajil tím, že bych také raději dělal něco jiného, než dodával zbraně do válečných oblastí. Rád bych ale také upřesnil, že se nejedná jen o nějaký konflikt. Mluvíme o vysoce agresivním útočníkovi, konkrétně o Rusku,“ řekl německý ministr obrany Boris Pistorius.

Německo se obává, aby konflikt nepohltil celou Evropu. Přesto po počátečním váhání patří k zemím, které podporují Ukrajinu nejvíce – finančně i vojenským materiálem.