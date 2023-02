Při útoku v obchodním domě v El Pasu zemřel jeden člověk. Tři jsou zraněni

„Byl tam chaos. Lidé utíkali a byli vyděšení. Zazněly výstřely a to způsobilo paniku,“ popsal Gomez. Policie obyvatele vyzvala, aby se oblasti, kde se obchodní dům nachází, vyhnula.

„Policisté nyní pročesávají obchodní dům a shromažďují možné svědky. Je to ale obrovská plocha, kterou je potřeba prověřit, takže to potrvá,“ dodal. Na místě byla zajištěna zbraň. Zranění byli rozvezeni do okolních nemocnic. Jejich zranění nejsou vážná.

Obchodní dům v El Pasu na hranicích s Mexikem se stal terčem útoku střelce již v roce 2019. Muž ozbrojený útočnou puškou AK-47 tam na místě zastřelil dvacet lidí a přes dvě desítky jich zranil. Tři další lidé podlehli svým zraněním později v nemocnici.