Láskyplná a jiskřivá, zaznívá o Camille. Královna manželka ale narážela i na odpor jako „ta druhá“

Proslulá romance Charlese s Camillou začala údajně už v roce 1970 v jednom královském parku. „Moje prababička byla milenkou vašeho pradědečka, co vy na to?“ zeptala se prý Camilla Charlese při hře póla. „Byla láskyplná, neokázalá a on pro ni, se vší intenzitou, kterou první láska přináší, téměř okamžitě ztratil své srdce,“ cituje BBC Jonathana Dimblebyho, který napsal Charlesův životopis.

Camilla se pro Charlese rozhodla navzdory odporu veřejnosti i potížím, které to způsobilo její rodině. „O naší rodině už nikdo nemůže říct nic, co by nás urazilo. Moje matka je neprůstřelná,“ řekl v roce 2017 deníku The Times Thomas Parker Bowles k době, kdy se paparazzi schovávali ve křoví před jejich rodinným domem ve Wiltshire.

„Nikdo nemá rád, když ho pořád někdo sleduje. Člověk si zkrátka musí najít způsob, jak s tím žít,“ cituje vyjádření Camilly k té době BBC.

Najít způsob, jak se vypořádat s kritikou, pro ni bylo ještě těžší poté, co v roce 1997 tragicky zemřela Diana. Na Camillu se tehdy snesla vlna veřejného hněvu.