Z nenáviděné milenky královnou chotí. Camilla měla těžkou roli, Brity si ale získala

Nynější král v roce 1994 na televizní obrazovce oficiálně přiznal cizoložství a vzápětí se svazek s Dianou rozpadl. Po Dianině smrti o tři roky později se na Camillu snesla vlna veřejného hněvu. Tehdy se zcela stáhla z veřejného života a jen těžko mohla pomýšlet na to, že by někdy mohla být královnou manželkou.

Tehdy pár oznámil, že Camilla by po Charlesově nástupu na trůn užívala titulu princezna manželka. Bylo by to vůbec poprvé, kdy by manželka panovníka nesla takové označení.

Logika za tímto krokem byla podobná jako ta, podle níž Camilla neužívala titulu princezna z Walesu, který jí přitom jako Charlesově choti právem náležel. V očích veřejnosti byl totiž titul princezny až příliš spjatý s Dianou, a proto byla Camilla raději známa jako vévodkyně z Cornwallu.

Královnino přání

Říká se, že čas zahojí všechny rány – v případě Camilly to platí téměř absolutně. Britská veřejnost totiž na Charlesovu manželku s postupem let začala nazírat mnohem vřeleji. Camille pomohla její bezprostřednost a smysl pro humor. Zapojila se do života královské rodiny a převzala patronát nad řadou charitativních aktivit.

Zasazovala se například o rozšiřování gramotnosti a bojovala proti sexuálnímu násilí na ženách, což si vysloužilo přívětivé reakce. I když vzpomínky na Dianu v Británii nebledly, Camilla se z milenky stala ženou, která konečně učinila prince Charlese šťastným, píše deník The Times.