„Jsme úplně ztraceni.“ Zapomenutí Peruánci chtějí zbořit systém v čele s elitářským kongresem

Již začátkem loňského listopadu vyšly v Peru do ulic tisíce lidí volajících po jeho rezignaci. „Chtějí, abychom se stali další Venezuelou,“ varovala tehdy účastnice protestu Maria del Pilar Blancasová s odkazem na jihoamerického souseda, jehož ekonomika prudce klesá.

Castillo označil své odpůrce za reakcionáře a nepřátele lidu. S odkazem na domovní prohlídky své sestry a svých politických spojenců hovořil dokonce o „novém způsobu státního převratu“.

Nepřátelský kongres a roztříštěný politický systém

Až loni v prosinci se kongresu podařilo hlavu státu napotřetí odvolat. „Střet mocí je zapsán v genetickém kódu peruánské politiky. Kongres byl vždy vůči vládám nepřátelský. Pouze když vláda měla širokou většinu v kongresu, mohla pohodlně vládnout,“ vysvětluje peruánský exministr Jiménez Mayor. Podle něj dal ale Castillo navíc parlamentu „dostatečnou munici“ tím, že do své vlády jmenoval řadu ministrů, kteří byli vyšetřovaní kvůli různým deliktům, mimo jiné korupci, ale i domácímu násilí či řízení pod vlivem alkoholu.

„Nic neusnadňuje ani instituce faktického premiéra, která Peru vlastně poloprezidencializuje. V daném nastavení jde o komplikaci navíc, nikoli zmírnění prezidentského systému,“ poznamenal k tomu Buben.

V Peru volí občané hlavu státu ve dvou kolech. V prvním kole se na roztříštěné podpoře kandidátů ukazuje, jak je Peru atomizovanou zemí s mnoha politickými frakcemi. Ve druhém kole se závodí o to, „kterého z kandidátů nenávidí voliči více“, řekl serveru U.S. News Brian Winter z neziskového fóra Americas Society and Council of the Americas. Pokud jde o případ Castilla, tak sesazený prezident měl v prvním kole podporu jen 19 procent lidí.

Podle odborníků měly dopad na současnou dramatickou situaci v zemi některé dřívější události. Dle Wintera například splaskla bublina kolem vysokých cen za vývoz mědi a dalších kovů a nerostů z Peru, které nastartovaly tamní ekonomiku mezi lety 2000 až 2013 nebývalým způsobem. Poté se ovšem rozhořel další politický boj o zdroje. Dalším faktorem pak byla pandemie covidu, která způsobila, že kandidáti často nemohli vést odpovídající kampaň a řada Peruánců ani nemohla za této situace hlasovat. Podle analytiků se i proto mohl dostat k moci právě nezkušený Castillo.