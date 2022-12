Do antverpského přístavu se valí kokain. Celníci ho ani nestíhají spalovat

Celníci v antverpském přístavu říkají, že kokain už je téměř všude a stále ho přibývá. Urputně hledají cesty, jak zastavit nebývalý přísun drogových zásilek.

„Valí se na nás lavina a my se ji snažíme zastavit. Každým rokem to roste a roste a my provádíme čím dál víc kontrol,“ říká zástupce vedoucího belgické celní správy Stephan Legein.

Celníci potřebují více spaloven

I přes to zvládají belgičtí celníci projít zhruba pouhá dvě procenta přepravních kontejnerů. Jen za minulý rok zabavili rekordních téměř 90 tun kokainu. Letos předpokládají, že to bude okolo stovky v hodnotě více než pěti miliard eur. Zadrženou látku přitom už úřady nestíhají likvidovat. Spalovací pece jsou zcela vytížené.

„Vzhledem k technickým omezením licencovaných spaloven a ekologickým normám musíme využívat víc spaloven,“ přibližuje mluvčí belgických celníků Francis Adyns.