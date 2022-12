Hlad i teror v haitské metropoli. Prezidenta po smrti nikdo nenahradil, mocenské vakuum zaplňují gangy

Podnikatele Francoise například postřelili v autě. „Je lepší odjet, dokud můžete. Je to zlé,“ uvedl. Náhodnou chodkyni Claudette zasáhla kulka z přestřelky do nohy, o kterou následně přišla.

Život mezi gangy

Svou zkušenost s gangy zažil i třicátník, který promluvil anonymně. Žili s manželkou ve čtvrti ovládané gangem. Do ulic vtrhli jiní ozbrojenci, když přišli konkurentům ukazovat sílu. „Nevěděl jsem, co mám dělat, vraždí většinou mladé muže. Žena mě nacpala pod postel a zaházela prádlem. Synovec se schoval do skříně,“ popisuje. Zločinci vnikli i do domu. Synovce vytáhli, honili a zastřelili. „Nic jsem neviděl, ale slyšel jsem, jak ti muži znásilňují mou ženu. Oni ji znásilňovali a já byl pod postelí a nemohl jsem nic dělat.“

Manželka otěhotněla a nevědí, jestli je dítě jeho. I tak je rozhodnut dát mu své jméno a vychovat ho. Nenarozené dítě má štěstí.

Haiti je v hluboké krizi. Téměř polovina obyvatel – skoro pět milionů – trpí hlady. Mnoho lidí nemá jiný zdroj než hubené příděly OSN. Cholera, která znovu propukla, a gangy, které obsadily ropný terminál, komplikují dodávky pomoci.

Haitská vláda požádala mezinárodní společenství o vyslání vojáků, kteří by obnovili pořádek, nikdo se ale nehlásí. „Stát vybírá daně, ale nedokáže posbírat odpad. Nedokáže nakrmit lidi. Budeme bojovat, dokud je nesvrhneme,“ popisuje další obyvatel Haiti Abner.