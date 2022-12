Vlivný jezuita je obviněn ze zneužívání jeptišek. Papež čelí kritice, že zastavil jeho exkomunikaci

Sám Rupnik se považuje za následovníka českého kardinála Tomáše Špidlíka, se kterým v Římě řadu let úzce spolupracoval. Je také autorem jeho sarkofágu v bazilice na moravském Velehradě nebo i zcela nové výzdoby českobudějovické katedrály sv. Mikuláše. Jejího odhalení se letos v březnu dokonce osobně zúčastnil.

V českých knihkupectvích je možné koupit několik jeho publikací s tématikou, jak má věřící člověk správně vést duchovní život. Nyní se ukazuje, že on sám – minimálně v duchovním vedení řeholních sester – selhal.

K psychologickému a sexuálnímu obtěžování mělo z jeho strany údajně dojít na začátku 90. let minulého století. Tehdy byl Rupnik kaplanem sester sdružených ve slovinském řeholním společenství Skupnost Loyola v Lublani. Právě tam měl zneužít několik jeptišek.

Úspěšný římský duchovní

Podle italského webu Silere non possum, který obvinění proti Rupnikovi zveřejnil jako první, přišla vedení katolické církve nařčení z jeho násilí na sestrách poprvé v roce 1992. Lublaňský biskup tehdy po přezkoumání rozhodl o ukončení Rupnikova působení v řeholní komunitě i v diecézi.

Rupnik tedy odešel do Říma, kde začal působit jako ředitel Centra Alleti. To je propojeno s českým Centrem Aletti Velehrad-Roma založeného právě kardinálem Špidlíkem. V Itálii následně kněz a výtvarník pokračoval ve své kariéře u papežského dvora.

Roku 1996 jej papež Jan Pavel II. pověřil rekonstrukcí kaple Redemptoris Mater v Apoštolském paláci. Poté jeho umělecká popularita prudce stoupala. Stal se vyhledávaným autorem, jehož díla si objednala třeba nejznámější křesťanská poutní místa, ale i další stovky katolických kostelů.

V létě 1999 se stal členem Papežské rady pro kulturu. Na pozvání pražského arcibiskupa a kardinála Miloslava Vlka dával v roce 2011 duchovní lekce také českým a moravským biskupům ve Vranově u Brna.

Přítel papeže Františka

Se současným papežem Františkem pojí Rupnika nejenom členství v jezuitském řádu, ale také osobní přátelství. Z jeho podnětu navrhl Rupnik logo pro mimořádný Svatý rok milosrdenství a v roce 2016 s ním papež sloužil společnou mši při příležitosti výročí založení Centra Alleti. V březnu 2020 Rupnik Františkovi dokonce přednášel o duchovním životě při papežově pravidelné postní rekreaci.

Papež František také Rupnika jmenoval konzultantem Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, které dohlíží na liturgické obřady církve. Rupnikova díla se tak měla stát výkladní skříní katolického umění doby po Druhém vatikánském koncilu. Jezuita navíc nedávno spustil svůj vlastní YouTube kanál, kde každou neděli káže on-line pro desetitisíce lidí.

Ještě 3. ledna jej František přijal na osobní audienci. Bylo to přitom zhruba půl roku poté, co proti duchovnímu církevní soud zahájil kárný proces. Podle webu Messainlatino.it do řízení následně zasáhl sám papež, když zastavil Rupnikovu automatickou exkomunikaci. Kvůli tomu se nyní hlava katolické církve stala terčem kritiky italských médií.

Kanonické právo kvůli dlouhé době, kterou oběti zneužívání potřebují pro vyrovnání se se svým s traumatem, určuje formální dobu promlčení případů zneužívání na dvacet let. Za poslední desetiletí ale Vatikán pravidelně uděluje výjimky z promlčení a vyšetřuje i mnohem starší případy. Proč tak neučinil i v případě Rupnika, však Řím dosud nevysvětlil.

Rupnik pokračoval v činnosti navzdory zákazu

Poté, co se objevily zprávy o obviněních, jezuitský řád uvedl, že Rupnik měl od ledna 2022 zakázáno veřejně působit jako kněz. Jak shrnul londýnský list Catholic Herald, podle veřejné a internetové činnosti duchovní tento zákaz nerespektoval a nadále se věnoval kněžské službě i svým přednáškám.

Například ještě 30. listopadu 2022 pořádal Rupnik debatu na téma Výchova ke kráse, při níž mu Papežská katolická univerzita v brazilské Paraně udělila svůj čestný doktorát. Restriktivní opatření, které Rupnikovi definitivně zakazuje církevní činnost, přišlo ze strany jezuitů až 2. prosince. Tedy den poté, co o jeho případu informoval italský tisk.