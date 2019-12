Z celého srdce a hlavně s humorem. Kardinál Tomáš Špidlík by se dožil 100 let

„Byl to báječný člověk. Dokázal sjednocovat lidi různé mentality, vyznání i myšlenkových směrů,“ zdůraznil jeden z jeho žáků Michal Altrichter, dnes jedna z vůdčích postav jezuitského Centra Aletti v Olomouci, u jehož zrodu Špidlík před lety stál. „Ministrům, kardinálům, biskupům a dalším osobnostem různé barvy pleti napříč kontinenty vysvětloval, co to jsou ideje svatováclavské, cyrilometodějské,“ vzpomínal Altrichter na to, jak Špidlík šířil osvětu o českých dějinách. Cesta do exilu Špidlík se narodil v poměrně chudé ševcovské rodině v malém jihomoravském městě Boskovice 17. prosince 1919. Později rád na rodný kraj vzpomínal. „Boskovice uprostřed lesů, v nichž jsem se brzy toulával, s potokem Bělá, který tekl těsně vedle našeho dvora. Do něj jsem se také chodil v létě každé ráno a večer umývat. Bylo to pro mě něco tak samozřejmého, že jsem se jako dítě ptal: Kde se lidé umývají, když doma nemají potok jako my?“ vyprávěl ve vzpomínkové knize Duše poutníka.

přehrát video Na plovárně: Tomáš Špidlík Na plovárně: Tomáš Špidlík Kardinál Špidlík – Z celého srdce

Po maturitě studoval koncem třicátých let minulého století češtinu a latinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Už v mládí si literaturu zamiloval, vedle světových eposů obdivoval básníky, hlavně Karla Hynka Máchu a Jiřího Wolkera. I to mu později umožnilo odhalovat druhým umělecký rozměr křesťanské teologie a bohoslužby. Po uzavření českých vysokých škol nacisty nastupuje do boskovické továrny na kávové mlýnky jako pomocný dělník. Jeden přítel se mu však svěřil, že chce vstoupit k jezuitům. To ho přivedlo na stopu jezuitské spirituality, a nakonec dovedlo až ke vstupu do noviciátu jezuitského řádu v Benešově. Když Němci obsadili zdejší řeholní dům, dokončil svá studia na Velehradě. Po únoru 1948 odešel studovat teologii do nizozemského Maastrichtu, kde byl později vysvěcen na kněze a vyslán do Říma. Do komunistického Československa se z politických důvodů Špidlík už nevrátil. V Římě zakotvil ve známé české koleji Nepomucenum, kde měl jako spirituál důležitou úlohu při duchovní formaci seminaristů, kterým pomáhal rozvíjet jejich duchovní povolání.

Kromě toho začal pracovat ve Vatikánském rozhlasu a spojení s rodnou zemí udržoval prostřednictvím oblíbených promluv, které připravoval desítky let. V roce 1955 obhájil doktorát na Papežském institutu východních studií a zahájil akademickou dráhu. Působil na Gregoriánské univerzitě, ale i na vysokých školách v Americe či v Africe. Od roku 1984 byl poradcem Kongregace pro svatořečení, později i poradcem Kongregace pro východní církve. Právě díky hluboké znalosti východní křesťanské spirituality se postupně stal jedním z neuznávanějších odborníků na toto téma. Jeho knihy nacházely své čtenáře i mezi politiky. Například bývalý francouzský prezident François Mitterrand si údajně před smrtí vzal do nemocnice na čtení právě Špidlíkovu Ruskou ideu. „Doufám jen, že v důsledku toho neumřel,“ žertoval později Špidlík. Humor proti fanatismu Právě štiplavý a přitom dobrosrdečný smysl pro humor dělal ze Špidlíka oblíbeného společníka, ale také mediálně známou osobnost. Když se ocitl před televizní kamerou, hovořil stručně, srozumitelně a nikdy nezapomněl téma odlehčit nějakým vtipem. Humor ostatně podle něj k teologii patří. „Humor je přirozenou ochranou proti herezi a všem druhům fanatismu,“ připomínal.