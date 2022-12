Soud poslal bývalého šéfa Theranosu za podvod na třináct let do vězení

Kalifornský soud poslal na téměř třináct let do vězení bývalého prezidenta farmaceutické společnosti Theranos Rameshe „Sunnyho“ Balwaniho. Odsouzen byl za podvod vůči investorům, zákazníkům i pacientům. Informovala o tom agentura AP. V listopadu přitom za stejný čin poslal soud do vězení i zakladatelku Theranosu Elizabeth Holmesovou, té udělil trest v délce jedenáct let a tři měsíce. Firma Theranos slibovala revoluci v medicíně, konkrétně technologii výrazně zjednodušující krevní testy, která se později ukázala jako vadná.