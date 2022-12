Mezi úřednické špičky v Evropské unii usedl Čech. Řídí kabinet Jourové

Čechům se v minulosti do Bruselu nechtělo

Pro fungování Unie je Komise klíčová, ona jediná má právo přicházet s návrhy nových právních předpisů na evropské úrovni. Každý členský stát by tedy měl podrobně sledovat, co se v Komisi chystá. „Evropský úředník nepřepíše celý návrh podle toho, co Česku vyhovuje, ale důležité je vědět dopředu, ještě než to není oficiálně venku, abychom se i doma začali připravovat,“ přiblížil bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Vláda Bohuslava Sobotky se v minulosti dohodla na otevření několika konkurzů i pro Čechy. Jenže podle Prouzy se vhodným kandidátům tehdy do Bruselu nechtělo stěhovat. S Věrou Jourovou se shodují, že víc Čechů v Unii by Česku prospělo.