Starosta Londýna mluví o možnosti regulovat nájemné. Ceny závratně narostly

Do Surbitonu se přestěhovala třeba Petra Stockelmayerová. V Londýně žije téměř dvacet let a rostoucí ceny bydlení zažila na vlastní kůži.

„Ve Wimbledonu bych si možná mohla dovolit garáž, takže jsem musela z těch zón trošku odstoupit,“ poznamenala Češka žijící v Londýně.

Regulovat nájemné

Za rostoucími nájmy je malá nabídka ubytování. Řada majitelů se kvůli stoupajícím úrokům hypoték rozhodla byty raději prodat. Na jeden tak dnes klidně připadá i třicet zájemců.

„Spousta lidí to kupuje na investici, na Airbnb, spousta těch bytů je prázdných. Většinou si to lidi nemůžou dovolit,“ dodává Stockelmayerová.

Starosta metropole Sadiq Khan otevřeně mluví o tom, že by mohl ceny bytů na určitou dobu zmrazit. „Žádáme vládu, aby nám dala pravomoci, abychom mohli regulovat nájemné. Pokud to funguje v Paříži nebo Vídni, proč by to nemohlo fungovat v Londýně?“ prohlásil Khan.