Rakousko odmítá rozšíření Schengenu. Nefunguje kontrola vnější hranice, vadí Vídni

„Nyní není ten pravý okamžik hlasovat o rozšíření, když systém vnější hranice nefunguje,“ prohlásil Karner. Poukázal na to, že letos rakouská policie zadržela na sto tisíc migrantů bez povolení ke vstupu do země, z nichž pětasedmdesát tisíc nebylo zaregistrováno v žádné z dalších zemí schengenského prostoru. Při cestě do Rakouska přitom musí migranti vstoupit alespoň do jedné ze schengenských zemí.

Karner poukázal na to, že kvůli silnější migraci zpřísnila kontrolu na svých hranicích řada zemí, včetně Česka, Německa či Francie. Vídeň podobně jako Praha obnovila soustavné kontroly na hranici se Slovenskem, kromě toho prodloužila i kontroly na hranicích s Maďarskem a Slovinskem.