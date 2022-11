Kandidáti do Senátu slibují v Ohiu pomoc chudým. A v zákulisí jde Trump proti Cheyneové

Už dva roky není Trump v Bílém domě a čelí také hned několika závažným vyšetřováním. Přesto se zdá, že drží otěže republikánské strany pevně v rukou. O tom, kdo za ni bude kandidovat, často rozhodl právě on.

Republikánským kandidátem na senátora za stát Ohio je James David Vance. Díky Trumpově podpoře vyhrál republikánské primárky. A teď si před demokratickým soupeřem udržuje těsný náskok.

Republikán i demokrat chtějí vrátit do státu výrobu z Číny

Ještě před šesti lety přitom Vance označoval Trumpovy politické plány za nemorální až absurdní. Dnes podporuje i tvrzení, že Trumpa o obhajobu funkce připravil volební podvod. Podle něj bývalý prezident jako jeden z mála politiků chápe frustraci chudých vrstev v Ohiu, ze kterých sám Vance pochází.

„Budeme bojovat proti vrchnosti, která si myslí, že práce lidí, že hodnoty lidí, že základní živobytí a důstojnost lidí v jejich vlastní zemi nestojí za to, aby je chránila.“

Zájmy chudých chce v Ohiu hájit i Vanceův demokratický protivník Tim Ryan. Oba hodlají například navrátit do státu tovární výrobu, která se v minulosti přestěhovala do Číny. Ryan nepopírá, že na některých věcech se s republikány shodne. „Souhlasil jsem s Trumpem, co se týče obchodu i dalších věcí, třeba výdajů na obranu. A je pro mě důležité, aby to lidé věděli. Jsem nezávislý a hájím zájmy pracujících lidí,“ prohlásil Ryan.

Republikánka Cheneyová podporuje kandidáta demokratů

Stranické hranice letos ještě víc rozmlžila republikánka Liz Cheneyová, která podpořila právě Ryana. Dcera někdejšího viceprezidenta Dicka Cheneyho patří mezi nejhlasitější vnitrostranické odpůrce Donalda Trumpa a demokratické kandidátce vyjádřila podporu i v sousedním Michiganu. „Mimochodem je to poprvé, co vedu kampaň ve prospěch demokratů. A musím vám říct, že to nebylo vůbec těžké rozhodnutí,“ řekla.

I postoj Cheneyové dokazuje, jak důležité Ohio je. Ryanovo vítězství by pro demokraty mohlo nést naději, že si udrží většinu alespoň v Senátu. Sněmovnu reprezentantů totiž podle průzkumů ovládnou jejich republikánští soupeři.