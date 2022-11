Policie měla před tragickou tlačenicí v Soulu zprávy o hrozícím nebezpečí, řekl policejní inspektor

Reakce policie v souvislosti se sobotní smrtelnou tlačenicí při oslavách Halloweenu v Soulu byla nedostatečná. Uvedl to v úterý náčelník jihokorejské policie, podle kterého bezpečnostní složky měly krátce před neštěstím zprávy o hrozícím nebezpečí, napsala agentura AFP. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol vyzval k zavedení bezpečnostních opatření, která by do budoucna zabránila podobnému neštěstí.