Česko otevřelo v Kataru novou ambasádu, v Praze očekává protikrok

„Je to významná záležitost. Česká republika neotevírá zastupitelské úřady, ambasády ve světě každý den,“ prohlásil Lipavský. Na otevření velvyslanectví se podle něj pracovalo dlouhé roky. „Je to moment, který podtrhuje rostoucí tendenci v česko-katarských vztazích,“ poznamenal.

V hospodářské oblasti vidí Chalupecký společné zájmy v investicích, obchodu či energetice. Česko je podle velvyslance silné v obranném či farmaceutickém průmyslu. „Katařané mají velký zájem o alternativní způsoby zemědělství, například o hydroponii,“ uvedl také. Hydroponie je pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku.

České podniky jsou podle Chalupeckého také úspěšné v oblastech vesmírných technologií či biotechnologií. „Všechno jsou to věci, které se v rozvoji katarské i české ekonomiky kříží a překrývají. Proto přirozených oblastí spolupráce je celá řada,“ dodal velvyslanec.

Prostor pro vzájemné investice

Podle ministra Lipavského Katar představuje pro české společnosti významný trh, zároveň hledá investiční příležitosti všude po světě. Blízkovýchodní země také usiluje o zjednodušení vízové procedury do EU. „Dobré vztahy s Českou republikou samozřejmě znamenají, že my se o to můžeme také na úrovni Evropské unie zasazovat. A koneckonců to činíme,“ řekl český ministr.

Na začátku října navštívila Prahu katarská delegace, v jejímž čele stál emír Tamim bin Hamad Sání, který se sešel mimo jiné s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Petrem Fialou (ODS). Ministři obou zemí tehdy podepsali mezivládní dohodu o hospodářské, obchodní a technické spolupráci i prohlášení o vzájemné podpoře směřující k uzavření dvoustranné investiční dohody.