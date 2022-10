Katar zneužil stovky tisíc dělníků na stavbách pro fotbalový šampionát, FIFA chystá odškodňovací fond

Na mistrovství světa ve fotbale má přijet přes milion dvě stě tisíc diváků a Katar na pompézní akci nešetří. Buduje sedm stadionů, stovku hotelů, letiště i nové metro. Luxus je ale vykoupený utrpením. Dělníci se při stavbě zázemí nezastaví, pracují v úmorných teplotách, ve dne i v noci.

Jako elektrikář při výstavbě infrastruktury pracoval i Birendra z Nepálu. Měsíčně dostával výplatu v přepočtu necelých sedm tisíc korun. „Zaměstnavatel mi neplatil, když měl. Někdy uplynuly dva tři měsíce, aniž by mi něco dal.“

Birendra pracoval takřka bez pauzy, utrpěl několik vážných zranění. Když už nebyl schopný pracovat, zaměstnavatel ho vyhodil. „Veškeré peníze, které jsem vydělal v Kataru, jsem utratil za léčbu. Můj bratr utratil všechny své úspory, je na mizině.“

AI: Katar zneužil stovky tisíc dělníků

Podle Amnesty International Katar během dvanácti let připrav zneužil na stavbě podobně jako Birendru stovky tisíc dělníků. Britský deník The Guardian ze statistiky velvyslanectví v Kataru zjistil, že za jedenáct let na stadionech zemřelo přes šest a půl tisíce pracovníků z jižní a jihovýchodní Asie.

Katar během slyšení v Radě Evropy tvrdil, že pracovní podmínky neustále zlepšuje. „Náš svědomitý proces zahrnuje úzkou spolupráci s firmami, implementace standardů. Poučujeme je o povinnostech v oblasti lidských práv,“ prohlásil poradce katarské komise pro práva pracovníků Mahmúd Qutub.

Západ to ale odmítá. Podle Parlamentního shromáždění Rady Evropy je situace v zemi Perského zálivu stále alarmující. „Počet tragických nehod se stále pohybuje v řádu stovek. Prosazování nových pravidel není efektivní. Pracovníci nemají právo se shromažďovat,“ upozornil předseda jednání Parlamentního shromáždění rady Evropy o situaci v Kataru George Foulkes.