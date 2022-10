Německo zřejmě umožní Číně převzít čtvrtinový podíl v přístavu Hamburk

Německá spolková vláda zřejmě umožní čínské státní rejdařské společnosti Cosco převzít podíl v hamburském přístavu, a to maximálně ve výši 24,9 procenta. Tímto postupem by měla zamezit situaci, že čínská firma bude mít vliv na rozhodování provozovatele přístavu. Informují o tom německá média, která se odvolávají na zdroje z vlády. Před vstupem čínského investora do hamburského přístavu letos varovala spolkovou vládu Evropská komise, která se obává, že by se tím do rukou čínských úřadů mohly dostat citlivé informace o provozu přístavu.