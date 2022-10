Britská vláda zruší téměř všechny plánované daňové škrty, které znepokojily trhy

„Rozhodl jsem, že základní sazba daně z příjmu zůstane na úrovni dvaceti procent, a to na dobu neurčitou, dokud ekonomické okolnosti neumožní její snížení,“ řekl Hunt. „Společně s rozhodnutím nesnižovat daň z příjmů právnických osob a obnovením nejvyšší sazby daně z příjmu přinesou opatření, která jsem dnes oznámil, každý rok přibližně 32 miliard liber (přes 909 miliard korun),“ dodal.

Hunt ve funkci v pátek vystřídal Kwasiho Kwartenga. Snaží se zabránit ztrátě důvěry investorů ve vládu Trussové a propadu na trhu s dluhopisy, který začal 23. září.

Tehdy Kwarteng oznámil sérii snížení daní, neřekl však, jak tyto výpadky v příjmech do státní pokladny nahradí. Plán daňových škrtů vyděsil finanční trhy, investoři ve velkém prodávali britské státní dluhopisy a libra prudce klesla. Centrální banka kvůli tomu přikročila k intervenci, což činí jen výjimečně. Upozornila, že bez jejího okamžitého zásahu by do několika hodin zkrachovaly britské penzijní fondy.