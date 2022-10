Turecko chce být distribučním centrem ruského plynu pro Evropu, řekl Erdogan

Turecko se chce stát distribučním centrem ruského plynu, který by proudil do Evropy. Úřady obou zemí dostaly zadání, aby na záměru spolupracovaly. Při návratu ze summitu v Kazachstánu to řekl prezident Recep Tayyip Erdogan, který ve čtvrtek jednal v Astaně se svým protějškem Vladimirem Putinem. Informovala o tom agentura AP.