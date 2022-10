Putin nařídil převést Záporožskou elektrárnu do ruského vlastnictví. O její vedení se hlásí Ukrajinci

Putin podle ruské státní agentury TASS také nařídil vládě vytvořit státní podnik zajišťující bezpečnost této největší jaderné elektrárny v Evropě. Vláda má také rozhodnout o podrobnostech fungování elektrárny do roku 2028 a Putin stanovil status organizace, která elektrárnu provozuje.

„Nařizuji vládě Ruské federace zajistit přijetí jaderných zařízení Záporožské jaderné elektrárny a dalšího jmění nezbytného pro její činnost do federálního vlastnictví,“ praví se v dekretu.

„Správa elektrárny byla převedena do Kyjeva počínaje okamžikem, kdy okupanti unesli generálního ředitele Záporožské jaderné elektrárny Ihora Murašova,“ uvedl Kotin podle agentury Ukrinform. Veškerá rozhodnutí týkající se provozu největší evropské atomové elektrárny se podle něj budou napříště přijímat v centrále Enerhoatomu.

Šéf ukrajinské státní společnosti Enerhoatom Petro Kotin ve středu prohlásil, že přebírá vedení Záporožské jaderné elektrárny, kterou od března okupují ruské invazní jednotky. Dosavadního generálního ředitele zařízení Ihora Murašova podle ukrajinských úřadů zadržela v pátek na několik dní ruská hlídka a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v úterý sdělila, že se do své původní práce už nevrátí.

Šéf atomové agentury vyrazí do Kyjeva a Moskvy

MAAE v pondělí uvedla, že Murašov byl propuštěn, aniž upřesnila, kdo ředitele zadržoval. V úterý organizace oznámila, že je s rodinou na území kontrolovaném Ukrajinou a do své původní práce se už nevrátí. Šéf MAAE Rafael Grossi mezitím oznámil, že v nejbližších dnech odjede k jednáním do Kyjeva a poté se vydá do Moskvy.

Záporožskou jadernou elektrárnu obsadily na začátku března ruské invazní síly, ale stále ji obsluhuje ukrajinský personál. Kyjev a Moskva se už dříve vzájemně obvinily z ostřelování a poškození zařízení, což vyvolalo obavy z možné jaderné havárie.

Agentura Reuters k poslednímu vyjádření šéfa Enerhoatomu poznamenala, že ho učinil navzdory středečnímu prohlášení Ruska, které uvedlo, že hodlá od nynějška na provoz elektrárny dohlížet. „Záporožská jaderná elektrárna se nyní nachází na území Ruské federace, a proto by měla být provozována pod dohledem našich příslušných úřadů,“ uvedl podle ruské agentury RIA Novosti náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Veršinin.